«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду

«Лейкерс» не зацікавлені в такому варіанті угоди

«Х'юстон» готовий обміняти Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уестбрука тільки в тому випадку, якщо каліфорнійський клуб віддасть також драфт-пік першого раунду.

Як повідомляє інсайдер НБА Марк Стейн, «Лейкерс» не зацікавлені в такому варіанті угоди. Джерело також повідомляє, що «Рокетс» обговорять з Уоллом викуп його контракту, якщо не зможуть обміняти розігруючого влітку.

Джон Уолл не провела жодного матчу за «Х'юстон» в минулому чемпіонаті з обопільної згоди сторін, а Расселл Уестбрук продовжить захищати кольори «Лейкерс».