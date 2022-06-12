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«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду

«Лейкерс» не зацікавлені в такому варіанті угоди
Баскетбол НБА
08:30
«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду

«Х'юстон» готовий обміняти Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уестбрука тільки в тому випадку, якщо каліфорнійський клуб віддасть також драфт-пік першого раунду.

Як повідомляє інсайдер НБА Марк Стейн, «Лейкерс» не зацікавлені в такому варіанті угоди. Джерело також повідомляє, що «Рокетс» обговорять з Уоллом викуп його контракту, якщо не зможуть обміняти розігруючого влітку.

Джон Уолл не провела жодного матчу за «Х'юстон» в минулому чемпіонаті з обопільної згоди сторін, а Расселл Уестбрук продовжить захищати кольори «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Джон Уолл Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уестбрук Х'юстон Рокетс

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