Олег Гончар

Український баскетболіст Павло Дзюба, який завершив виступи в NCAA, розпочинає професійну кар’єру в Європі, уклавши угоду на сезон із латвійським клубом Валмієра, повідомив портал basket.com.ua.

22-річний баскетболіст зі зростом 203 см здатен закривати позиції важкого форварда та центрового. У 2019 році Дзюба яскраво проявив себе на кадетському чемпіонаті Європи, де в середньому набирав 13.8 очка та 9.3 підбирання. Після року в школі Барселони він перейшов до NCAA, де за п’ять років змінив чотири університети.

Найуспішнішим для Дзюби став сезон 2022/23 за Хай Пойнт, де у 24 матчах він набирав 1.3 очка та 2.1 підбирання. В останньому сезоні за Істерн Вашингтон у 23 іграх українець зберіг середній показник 1.3 очка, але робив 0.8 підбирання.

У 2022 році Дзюба виступав за збірну України U-20 на чемпіонаті Європи (Дивізіон А), набираючи 2.7 очка та 2.7 підбирання за 7 матчів. У 2023 році в Дивізіоні В він зіграв один матч, записавши 1 очко та 2 підбирання.

