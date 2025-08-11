Олег Гончар

Захисник збірної України Іссуф Санон встановив новий рекорд, увійшовши до топ-10 гравців національної команди за кількістю влучних триочкових кидків, повідомила ФБУ.

Це досягнення йому покорилося під час матчу прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини, де він набрав 23 очки, реалізувавши 4 із 6 триочкових. Загалом у його активі вже 32 влучних дальніх кидки за збірну.

Санон наздогнав Дмитра Забірченка та Андрія Лебедєва, у яких також по 32 триочкових, і випередив В’ячеслава Євстратенка та Святослава Михайлюка, кожен із яких має по 31 влучанню.

1. Олександр Мішула – 82

2. Денис Лукашов – 77

3. Сергій Гладир – 72

4. Олександр Липовий – 61

5. Олександр Лохманчук – 49

6. Максим Звонов – 45

7. Юджін Джетер – 35

8-10. Андрій Лебедєв – 32

8-10. Дмитро Забірченко – 32

8-10. Іссуф Санон – 32