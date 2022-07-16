Екс-форвард «Київ-Баскета» продовжить кар'єру в Естонії

22-річний українець минулий сезон завершив в латвійській «Валмієрі»

Андрій Войналович / Фото - ФБУ

Український форвардвизначився з місцем продовження кар'єри.22-річний баскетболіст в сезоні-2022/23 буде виступати в складі естонської « Тарти ». Про це повідомляєклубу.Минулий сезон Андрій починав в «Київ-Баскеті», а завершував в латвійській «Валмієрі», набираючи в матчах Латвійсько-естонської ліги 14.8 очка і 5.6 підбору за 27 хвилин. У складі київського клубу в українській Суперлізі Войналовіч в 22 матчах за 22.3 хвилини набирав 5.6 очка і робив 2.5 підбору.Відзначимо, що в складі « Тарта » минулий сезон завершував недавно перейшов в «Калєв» український розігруючийРаніше стало відомо, що важкий форвард збірної України