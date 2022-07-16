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Екс-форвард «Київ-Баскета» продовжить кар'єру в Естонії

22-річний українець минулий сезон завершив в латвійській «Валмієрі»
Баскетбол Українські легіонери
09:57
Екс-форвард «Київ-Баскета» продовжить кар'єру в Естонії
Андрій Войналович / Фото - ФБУ
Український форвард Андрій Войналовіч визначився з місцем продовження кар'єри. 

22-річний баскетболіст в сезоні-2022/23 буде виступати в складі естонської « Тарти ». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулий сезон Андрій починав в «Київ-Баскеті», а завершував в латвійській «Валмієрі», набираючи в матчах Латвійсько-естонської ліги 14.8 очка і 5.6 підбору за 27 хвилин. У складі київського клубу в українській Суперлізі Войналовіч в 22 матчах за 22.3 хвилини набирав 5.6 очка і робив 2.5 підбору.

Відзначимо, що в складі « Тарта » минулий сезон завершував недавно перейшов в «Калєв» український розігруючий Олександр Ковляр.

Раніше стало відомо, що важкий форвард збірної України Володимир Герун перейшов в іспанська «Бетіс».
Володимир Кириченко
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Андрій Войналовіч Київ-Баскет

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