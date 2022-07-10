Всі поїхали, а Кеффі залишився. «Київ-Баскет» покинули американські легіонери
Екс-лідер «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» став гравцем «Скоп' »
Після початку війни американець продовжив кар'єру в Німеччині
Майкл Кеффі / Фото - ФБУКолишній захисник «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» Майкл Кеффі продовжить кар'єру в Північній Македонії в клубі «Скоп'є».
Після початку повномасштабної війни в Україні американець уклав угоду з німецьким «Крайльсхаймом».
У минулому Суперліги Кеффі провів 23 матчі в Суперлізі, набирав в середньому 10,3 очка, робив 3,8 підбору і віддавав 4,7 передачі. У Кубку Європи FIBA за 11 матчів захисник набирав 10,6 очка, 2,6 підбору і 3,8 передачі.
Нагадаємо, що Кеффі став MVP Суперліги в сезоні-2020/21.
А тим часом «Прометей» оголосив про укладення угоди з нігерійським захисником Калеб Агадою.
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