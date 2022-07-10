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Екс-лідер «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» став гравцем «Скоп' »

Після початку війни американець продовжив кар'єру в Німеччині
Баскетбол В Європі
10:56
Екс-лідер «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» став гравцем «Скоп' »
Майкл Кеффі / Фото - ФБУ
Колишній захисник «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» Майкл Кеффі продовжить кар'єру в Північній Македонії в клубі «Скоп'є».

Після початку повномасштабної війни в Україні американець уклав угоду з німецьким «Крайльсхаймом».

У минулому Суперліги Кеффі провів 23 матчі в Суперлізі, набирав в середньому 10,3 очка, робив 3,8 підбору і віддавав 4,7 передачі. У Кубку Європи FIBA за 11 матчів захисник набирав 10,6 очка, 2,6 підбору і 3,8 передачі.

Нагадаємо, що Кеффі став MVP Суперліги в сезоні-2020/21.

А тим часом «Прометей» оголосив про укладення угоди з нігерійським захисником Калеб Агадою.

Володимир Кириченко
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Теги

Майкл Кеффі Київ-Баскет Запоріжжі

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