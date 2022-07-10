«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
Другу частину минулого сезону захисник провів в чемпіонаті Канади
Калеб Агада / Фото - basket.com.ua«Прометей» оголосив про укладення угоди з нігерійським захисником Калебом Агадою.
Минулий сезон він провів в чемпіонаті Австралії, де в складі «Мельбурна» набирав 12 очок, робив 5,5 підбору і 2,1 передачі за гру.
Другу частину сезону він провів в чемпіонаті Канади в складі команди «Гемілтон Гані Беджерс».
Також Агада захищав кольори збірної Нігерії на Олімпійських іграх в Токіо.
Раніше команда з Слобожанського підписала пуерторіканського захисника Джіана Клавела і американського бігмена Дастіна Хога.
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