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«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020

Другу частину минулого сезону захисник провів в чемпіонаті Канади
Баскетбол Суперліга
09:57
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
Калеб Агада / Фото - basket.com.ua
«Прометей» оголосив про укладення угоди з нігерійським захисником Калебом Агадою.

Минулий сезон він провів в чемпіонаті Австралії, де в складі «Мельбурна» набирав 12 очок, робив 5,5 підбору і 2,1 передачі за гру.

Другу частину сезону він провів в чемпіонаті Канади в складі команди «Гемілтон Гані Беджерс».

Також Агада захищав кольори збірної Нігерії на Олімпійських іграх в Токіо. 


Раніше команда з Слобожанського підписала пуерторіканського захисника Джіана Клавела і американського бігмена Дастіна Хога.
Володимир Кириченко
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