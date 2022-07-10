«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020

Другу частину минулого сезону захисник провів в чемпіонаті Канади

Калеб Агада / Фото - basket.com.ua

«Прометей» оголосив про укладення угоди з нігерійським захисникомМинулий сезон він провів в чемпіонаті Австралії, де в складі «Мельбурна» набирав 12 очок, робив 5,5 підбору і 2,1 передачі за гру.Другу частину сезону він провів в чемпіонаті Канади в складі команди «Гемілтон Гані Беджерс».Також Агада захищав кольори збірної Нігерії на Олімпійських іграх в Токіо.Раніше команда з Слобожанського підписала пуерторіканського захисникаі американського бігмена