Олег Гончар

Американський баскетболіст та досвідчений данкер Ді Джей Стефенс продовжить кар’єру в іспанському клубі Сарагоса, повідомили в клубі.

Ексгравець українських Будівельника та Прометея приєднається до команди після виступів за японський Чіба Джетс і іспанську Мурсію.

У складі Прометея Стефенс був чемпіоном України (2020/2021), вигравав Суперкубок України (2021), Латвійсько-естонську лігу (2022/2023) та доходив до півфіналу Єврокубку (2022/2023). У «Будівельнику» він провів сезон 2019/20, ставши одним із лідерів команди.

Сарагоса завершила минулий сезон іспанської ліги на 12-му місці, не потрапивши до плей-оф.

Нагадаємо, раніше лідер збірної України Артем Пустовий підписав контракт з командою з Андорри.