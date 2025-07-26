Пустовий підписав контракт з командою з Андорри
Угода розрахована до 2027 року
9 хвилин тому
Український центровий Артем Пустовий підписав контракт із андорським клубом Morabanc Andorra, який виступає в Лізі ACB. Угода розрахована до 2027 року.
У минулому сезоні Пустовий захищав кольори Ховентути, де набирав у середньому 9,5 очка, 3,6 підбирання та 1,3 блок-шота за гру.
Пустовий завершив співпрацю з Ховентутом.
Нагадаємо, що на початку червня 33-річний гравець підписав контракт з Сартрія Мудою, яка виступає у першому дивізіоні чемпіонату Індонезі.
Поділитись