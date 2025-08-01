Олег Гончар

Колишній баскетболіст Прометея Шон Еванс розпочав нову главу кар’єри, приєднавшись до чоловічої баскетбольної програми Університету Квінз у Шарлотті, Північна Каролін, США.

Колишній баскетболіст отримав посаду директора із розвитку гравців, повідомляє офіційний сайт Queens Men’s Basketball.

37-річний американець завершив ігрову кар’єру в серпні 2025 року після 15 сезонів у професійному баскетболі.

Еванс виступав за Прометей з 2021 по 2022 рік, провівши в клубі півтора сезони.

У складі команди він став чемпіоном України 2021/22 та був володарем Суперкубка України 2021 року, демонструючи лідерські якості та стабільну гру (в середньому 12,4 очка і 7,8 підбирання за матч у Суперлізі).

До Прометея Еванс грав у США, Японії, Франції та Ізраїлі. У новій ролі він відповідатиме за розвиток молодих талантів.

Як повідомлялося, відомий колишній гравець Будівельника та Прометея знайшов клуб в Іспанії.