Євроліга відсторонила російські клуби

Wild card отримали представники Сербії та Валенсії

Фото: Euroleague

Російські клуби не виступатимуть в наступному розіграші Євроліги, повідомляє basketnews.com.



За таке рішення проголосували 7 з 11 клубів, які входять до правління турніру. Wild card на сезон-2022/23 отримали представники Сербії та Іспанії – «Партизан» та «Валенсія».

Відзначимо, що в останньому розіграші Євроліги посеред турніру були відсторонені ЦСКА, УНІКС та Зеніт.

Нагадаємо, що представників росії та білорусі не буде і в Лізі чемпіонів.