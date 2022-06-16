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Євроліга відсторонила російські клуби

Wild card отримали представники Сербії та Валенсії
Баскетбол Єврокубки
15:39
Євроліга відсторонила російські клуби
Фото: Euroleague

Російські клуби не виступатимуть в наступному розіграші Євроліги, повідомляє basketnews.com.

За таке рішення проголосували 7 з 11 клубів, які входять до правління турніру. Wild card на сезон-2022/23 отримали представники Сербії та Іспанії – «Партизан» та «Валенсія».

Відзначимо, що в останньому розіграші Євроліги посеред турніру були відсторонені ЦСКА, УНІКС та Зеніт.

Нагадаємо, що представників росії та білорусі не буде і в Лізі чемпіонів.

Олег Шумейко-молодший
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Євроліга війна

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