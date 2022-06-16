Євроліга розгляне питання про відсторонення російських клубів на наступний сезон
Євроліга відсторонила російські клуби
Wild card отримали представники Сербії та Валенсії
Фото: Euroleague
Російські клуби не виступатимуть в наступному розіграші Євроліги, повідомляє basketnews.com.
За таке рішення проголосували 7 з 11 клубів, які входять до правління турніру. Wild card на сезон-2022/23 отримали представники Сербії та Іспанії – «Партизан» та «Валенсія».
Відзначимо, що в останньому розіграші Євроліги посеред турніру були відсторонені ЦСКА, УНІКС та Зеніт.
Нагадаємо, що представників росії та білорусі не буде і в Лізі чемпіонів.
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