Олег Гончар

Фанати литовського баскетбольного клубу Жальгіріс зустріли оваціями українського ветерана Енвера Кадирова під час матчу чемпіонату Литви.

Клуб назвав його спеціальним гостем і поділився деталями в соцмережах:

«Сьогодні ввечері до нас приєднується український захисник Енвер Кадиров, який воював на Херсонщині та втратив ногу на війні. Він прибув до Литви разом з організацією “Назад до життя”, яка підтримує поранених українських солдатів».

Енвер Кадиров – розвідник-навідник 48 окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана. Чоловік залишив рідний Крим у 2014 році через російську окупацію. У 2020 році Енвер підписав контракт із ЗСУ як боєць запасу, а після початку повномасштабного вторгнення виїхав із тимчасово окупованої частини Херсонщини, щоб захищати країну.

Влітку 2024 року захисник підірвався на протипіхотній міні на Донецькому напрямку під час евакуації тіла полеглого побратима.