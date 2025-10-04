Євроліга. Барселона перемогла Панатінаїкос, Жальгіріс завдав поразки Фенербахче
Віртус поступився Валенсії
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Жальгіріс – Фенербахче 84:81 (29:20, 14:17, 22:16, 19:28)
Жальгіріс: Вільямс-Госс 20, Франсиско 18, Бірутіс 9, Сліва 4, Браздейкіс 0 – старт; Райт 11, Тубеліс 8, Улановас 7, Ло 4, Буткявічюс 3, Сірвідіс 0, Рубштавічюс 0.
Фенербахче: Болдуін 36, Холл 12, Хортон-Такер 10, Бітім 6, Меллі 5 – старт; Колсон 2, Янтунен 2, Берч 2, Бейкот-молодший 4, Бібєрович 2, Бостон 0.
Монако – Дубай 103:81 (26:23, 24:23, 29:13, 24:22)
Монако: Міротич 19 + 7 підбирань, Тайс 15, Джеймс 14 + 8 передач, Діалло 12, Стразель 6 – старт; Хейс 11, Блоссомгейм 10, Окобо 9 + 7 передач, Недович 4, Тарпі 3.
Дубай: Кабенгеле 16, Райт 14, Муса 11, Бейкон 7, Бертанс 5 – старт; Петрушев 14 + 8 підбирань, Кондіч 5, Андерсон 4, Препелич 3, Каменяш 2, Абасс 0, Дангубіч 0.
Анадолу Ефес – Хапоель Тель-Авів 81:87 (22:21, 24:14, 13:26, 22:26)
Анадолу Ефес: Османі 16 + 7 підбирань, Ларкін 13, Кордіньє 13, Мартінес Джонс 8, Вайлер-Бебб 4 – старт; Ллойд 25, Шмітс 2, Бобуа 0, Хазер 0, Папаянніс 0.
Хапоель: Блейкні 17, Браянт 15, Отуру 12 + 9 підбирань, Уейнрайт 11, Міціч 9 + 6 передач – старт; Джонс 9, Одіасе 4, Мотлі 2, Гінат 2, Енніс 0.
АСВЕЛ – Басконія 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29)
АСВЕЛ: Сельяас 23, Аженса 11, Вотсон 9, Джексон 6, Вотьє 3 – старт; Де Коло 12, Лайті 11, Ндіайє 10, Масса 10, Гаррісон 7, Атамна 0, Траоре 0.
Басконія: Луваву-Кабарро 18, Ховард 16, Діалло 13 + 8 підбирань, Форрест 11 + 8 підбирань + 6 передач, Седекерскіс 11 + 7 підбирань – старт; Спаньоло 6, Діакіте 5, Новелл 4, Фріш 3, Шаманіч 0.
Панатінаїкос – Барселона 96:103 (17:26, 28:25, 24:24, 27:28)
Панатінаїкос: Ернангомес 27 + 8 підбирань, Слукас 18 + 11 передач, Мітоглу 11 + 8 підбирань, Грант 10, Нанн 10 – старт; Осман 7, Юртсевен 6, Шортс 4, Холмс 3, П. Калайцакис 0, Ронгавопулос 0.
Барселона: Клайберн 23, Шенгелія 17, Пантер 13, Ернангомес 13, Саторанскі 0 – старт; Лапровіттола 15 + 9 передач, Весели 7, Кейл 5, Норріс 5, Брісуела 3, Парра 2.
Валенсія – Віртус 103:94 (26:23, 23:23, 26:25, 28:23)
Валенсія: Де Ларреа 23, Мур 15 (6 передач), Руверс 15, Пуерто 7, Праділья 5 + 8 підбирань – старт; Тейлор 14, Томпсон 13, Іроегбу 3, Сестіна 3, Костелло 3, Сако 2, Ногес-Гонсалес 0.
Віртус: Морган 24, Едвардс 15, Олстон 15, Джеллоу 11, Пайола 9 + 8 передач – старт; Ньянг 4, Діарра 4, Вільдоса 2, Діуф 2, Тейлор 0, Хекетт 0.
Маккабі – Париж 94:101 (20:27, 21:21, 22:26, 31:27)
Маккабі: Лі Доутін-молодший 16 + 6 передач, Хорд 15, Ліф 14, Кларк 11, Бріссетт 3 – старт; Вокер 16, Марсіо Сантос 8, Блатт 7, Соркін 2, Рейман 2, ДіБартоломео 0.
Париж: Іфі 21 + 5 перехоплень, Робінсон 15, Уаттара 12, Еррера 6, Мбайє 4 – старт; Морган 9, Докоссі 9 + 11 підбирань, Вілліс 8, Айяї 5, Бако 4, Кавальє 0.