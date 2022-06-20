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ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку

У Федерації вважають, що через таке рішення постраждає збірна
Баскетбол Суперліга
20:54
ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський у відкритому листі розкритикував рішення «Прометея» подати заявку на участь в Єврокубку.

«Федерація баскетболу України підтримує прагнення СК «Прометей» брати участь в Європейських клубних змаганнях з баскетболу, зокрема в Лізі чемпіонів FIBA, Латвійсько-Естонській лізі, представляючи тим самим Україну на міжнародній арені, особливо беручи до уваги війну в Україні та важкі часи для баскетболу і для спорту в цілому.

Водночас хвилювання викликає інше питання – участь слобожанського клубу в Єврокубку, що вже офіційно підтверджено лігою.

Мова йде не тільки про саму участь, а й взагалі про факт ведення домовленостей керівництва СК «Прометей» щодо участі у змаганні, яке не є змаганням FIBA та участь в якому не узгоджена з ФБУ.

По-перше, Єврокубок не є змаганням FIBA. Відповідно є певні питання, зокрема, календар змагання, який не є інтегрованим в календар FIBA, а отже є ризик виникнення надалі питань щодо участі гравців СК «Прометей» у матчах національної збірної України та інших питань, що аж ніяк не сприятиме інтересам збірної та України в цілому.

По-друге, не менш важливе. Від початку війни, розпочатої росією в Україні, FIBA є повністю солідарною з Україною та всіляко її підтримує.

Так після звернень ФБУ FIBA були прийняті рішення, зокрема щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів, команд, суддів від міжнародного баскетболу;

звільнення ФБУ/України від сплати відповідних внесків за участь всіх збірних команд України в міжнародних змаганнях FIBA, в т.ч. з баскетболу 3х3 у 2022-му році (а це чималі кошти) та ін.

Тобто FIBA весь час іде нам на зустріч, а провідний Український клуб в цей час виходить за межі системи змагань FIBA.

Враховуючи викладене, ФБУ не схвалює участь СК «Прометей» в Єврокубку та вважає дії керівництва слобожанського клубу некоректними не лише стосовно ФБУ, а й до FIBA також.

ФБУ повідомляє про те, що оцінка діям СК «Прометей» буде надана на найближчому засіданні Виконавчого комітету ФБУ».

Нагадаємо, наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонській лізі. Наразі клуб починає підсилювати склад гравцями збірної України.

 

Карен Агабекян
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Теги

Михайло Бродський Прометей Єврокубок

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