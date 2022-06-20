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Офіційно. Санон – гравець «Прометея»

У Суперлізі раніше захисник виступав за «Дніпро»
Баскетбол Суперліга
16:15
Офіційно. Санон – гравець «Прометея»

БК «Прометей» на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з гравцем національної збірної України Іссуфом Саноном.

22-річний українець минулий сезон почав в «Дніпрі», в складі якого провів 26 матчів, в яких в середньому за 23,9 хвилин заробляв 13,3 очка, робив 2.7 підбирань і 3.2 передачі (РЕ 12.4).

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Санон перейшов в литовський «Шауляй», де провів 17 ігор. В середньому за 22.4 хвилини на майданчику гравець набирав 11,4 очок, робив 2,6 підбору і 4 передачі

Відзначимо, що на драфті НБА 2018 року Санон був обраний «Вашингтон Візардс» у другому раунді під 44-м номером. У США українця залучали тільки до матчів літньої ліги.

Також Санон У Словенії грав за «Олімпію».

Раніше в «Прометей» перебрався вихованець «Черкаських Мавп» і форвард збірної України Іван Ткаченко.



Карен Агабекян
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Теги

Іссуф Санон Дніпро (баскетбол) Прометей

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