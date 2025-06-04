Фінікс Санс призначив нового головного тренера
40-річний фахівець змінив Буденхольцера після провального сезону та отримав підтримку Букера
1 день тому
Фінікс Санз офіційно призначило Джордана Отта новим головним тренером, повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
40-річний фахівець, який у сезоні 2024/25 був асистентом головного тренера Клівленд Кавальєрс, очолить команду після масштабного відбору, що включав чотири етапи та понад 15 кандидатів.
Отт працював асистентом у НБА з 2012 року, зокрема в Атланті (2013–2016), Брукліні (2016–2022), Лейкерс (2022–2024) і Клівленді. У Кавальєрс він відігравав ключову роль у штабі Кенні Аткінсона, допомагаючи команді здобути 64 перемоги.
Після оголошення нового головного тренера зірка Санз Девін Букер підтримав кандидатуру Отта.
Фінікс звільнив Майка Буденхольцера у квітні 2025 року після провального сезону (36 перемог та 46 поразок), коли команда не вийшла в плей-оф.
Також Отт відомий креативним підходом до атаки й оборони.
Нагадаємо, раніше Нью-Йорк Нікс несподівано звільнив головного тренера, який вивів їх на хороший рівень та не провалювався.
Поділитись