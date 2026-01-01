Флегг лідирує у гонці за «Кращого новачка»
Прес-служба ліги опублікувала топ-10 претендентів сезону-2025/2026
близько 1 години тому
Прес-служба НБА опублікувала список десяти гравців, які є лідерами у боротьбі за звання «Найкращий новачок» у сезоні-2025/2026.
Зараз лідирує перший номер драфта Купер Флегг з Далласа.
Найкращі новачки НБА на 1 січня:
- Купер Флег (Даллас Маверікс).
- Кон Нуппель (Шарлотт Хорнетс).
- Ві Джей Еджкомб (Філадельфія Сіксерс).
- Дерік Квін (Нью-Орлеан Пеліканс).
- Cедрік Кауард (Мемфіс Гріззліз).
- Ділан Харпер (Сан-Антоніо Сперс).
- Джеремая Фірс (Нью-Орлеан Пеліканс).
- Максим Рейно (Сакраменто Кінгз).
- Eгор Демін (Бруклін Нетс).
- Тре Джонсон (Вашингтон Візардс).
Поділитись