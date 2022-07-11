Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»

Головний тренер «Прометея»клубу розповів про цілі на сезон.

Звісно, ми хочемо вийти до плей-оф Єврокубка – там, в одному матчі, може статися що завгодно. Можна мати поганий сезон і виграти один матч, можна мати гарний сезон та програти. Тож в Єврокубку ми маємо вийти до плей-оф»,