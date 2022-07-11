Гінзбург уклав нову угоду з «Прометеєм»
Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Ронен зазначив, що наразі команда хоче вийти в плей-офф Єврокубка
«Якщо поспілкуватися з нашим президентом щодо цілей, у нього завжди одна і та ж сама ціль – Євроліга. Він завжди біжить вперед. Наше перше завдання – бути в безпеці. Щоб все було добре, щоб дограти сезон повноцінно, а не як минулого року.
Звісно, ми хочемо вийти до плей-оф Єврокубка – там, в одному матчі, може статися що завгодно. Можна мати поганий сезон і виграти один матч, можна мати гарний сезон та програти. Тож в Єврокубку ми маємо вийти до плей-оф»,
Нагадаємо, Гінгзбург розповів про причини переходу з Ліги чемпіонів в Єврокубок.
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