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Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»

Ронен зазначив, що наразі команда хоче вийти в плей-офф Єврокубка
Баскетбол Єврокубок
11:06
Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург в інтерв'ю прес-службі клубу розповів про цілі на сезон.

«Якщо поспілкуватися з нашим президентом щодо цілей, у нього завжди одна і та ж сама ціль – Євроліга. Він завжди біжить вперед. Наше перше завдання – бути в безпеці. Щоб все було добре, щоб дограти сезон повноцінно, а не як минулого року.

Звісно, ми хочемо вийти до плей-оф Єврокубка – там, в одному матчі, може статися що завгодно. Можна мати поганий сезон і виграти один матч, можна мати гарний сезон та програти. Тож в Єврокубку ми маємо вийти до плей-оф»,

Нагадаємо, Гінгзбург розповів про причини переходу з Ліги чемпіонів в Єврокубок.

Карен Агабекян
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Прометей Ронен Гінзбург

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