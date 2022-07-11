«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка
Головний тренер « Прометея » Ронен Гінзбург розповів прес-службі клубу про причини переходу команди з Ліги чемпіонів в Єврокубок.
«Якщо все було б нормально, я би хотів залишитися в BCL. Раніше Єврокубок був значно кращим турніром, ніж Ліга чемпіонів. Зараз – просто краще, якщо ми говоримо про баскетбол. Нема сумнівів в прогресі Ліги чемпіонів. Якщо все нормально, ми грали б в BCL. Але ситуація така, що ми не граємо вдома – тобто, не граємо в Суперлізі, і ніхто не пообіцяв нам або федерації прямого місця до регулярного сезону ЛЧ.
Не хочу вживати слово «скандал», але це як мінімум нечесно по відношенню до нас. Тому що останнім часом Україна демонструвала гарні результати, вони бачили, що «Прометей» – серйозний клуб, і вони мали віддати нам місце в групі одразу. Цього не сталося. Уявімо: ми граємо кваліфікацію, в ній ми бачимо 4 дуже сильних команди, такі як «Бамберг», «Тофаш», «Унікаха», і все зроблено для того, щоб в підсумку вони кваліфікувалися до сезону. Нам же місця в груповому етапі не дають.
Ми граємо в Латвії та Естонії, це не наш рідний чемпіонат, ми граємо 3 зустрічі кваліфікації, не долаємо її – у той час як наші керівники вкладають великі гроші в клуб – і залишаємося грати лише в Латвії та, можливо, в Кубку Європи FIBA, але це не точно.
Як на мене, і цю думку поділяє президент клубу, в подібній ситуації зіграти 18 гарантованих матчів Єврокубку + плей-офф, та мати хоч і мізерний, але шанс на потрапляння до Євроліги – це краще для нас. Ми точно зіграємо багато хороших матчів, плюс ліга Латвії та Естонії – з професійної точки зору, це рішення, яке прийматиме для себе кожен адекватний тренер. Клуб його підтримав, тому що FIBA не дали нам нічого.
Навіть зараз я бачу, що румунський «Клуж» теж пішов цим шляхом. А вони теж мали гарний сезон, навіть краще за нас. І що? Мабуть тому, що румунська федерація не настільки сильна, як інші, вони теж не отримали нічого від FIBA. І навіть без війни вирішили змінити турнір. Гадаю, ця опція не була кращою для нас, і сподіваюся, що одного дня ми таки повернемося до BCL. Але зараз ми пішли таким шляхом».
Нагадаємо, раніше « Прометей » дізнався своїх суперників в Єврокубку.
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