«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка

Головний тренер « Прометея » Ронен Гінзбург розповів прес-службі клубу про причини переходу команди з Ліги чемпіонів в Єврокубок.



Не хочу вживати слово «скандал», але це як мінімум нечесно по відношенню до нас. Тому що останнім часом Україна демонструвала гарні результати, вони бачили, що «Прометей» – серйозний клуб, і вони мали віддати нам місце в групі одразу. Цього не сталося. Уявімо: ми граємо кваліфікацію, в ній ми бачимо 4 дуже сильних команди, такі як «Бамберг», «Тофаш», «Унікаха», і все зроблено для того, щоб в підсумку вони кваліфікувалися до сезону. Нам же місця в груповому етапі не дають.

Ми граємо в Латвії та Естонії, це не наш рідний чемпіонат, ми граємо 3 зустрічі кваліфікації, не долаємо її – у той час як наші керівники вкладають великі гроші в клуб – і залишаємося грати лише в Латвії та, можливо, в Кубку Європи FIBA, але це не точно.

Як на мене, і цю думку поділяє президент клубу, в подібній ситуації зіграти 18 гарантованих матчів Єврокубку + плей-офф, та мати хоч і мізерний, але шанс на потрапляння до Євроліги – це краще для нас. Ми точно зіграємо багато хороших матчів, плюс ліга Латвії та Естонії – з професійної точки зору, це рішення, яке прийматиме для себе кожен адекватний тренер. Клуб його підтримав, тому що FIBA не дали нам нічого.

Навіть зараз я бачу, що румунський «Клуж» теж пішов цим шляхом. А вони теж мали гарний сезон, навіть краще за нас. І що? Мабуть тому, що румунська федерація не настільки сильна, як інші, вони теж не отримали нічого від FIBA. І навіть без війни вирішили змінити турнір. Гадаю, ця опція не була кращою для нас, і сподіваюся, що одного дня ми таки повернемося до BCL. Але зараз ми пішли таким шляхом».