Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:35
Змішані єдиноборства. Combate Global 12
12:30
Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка

Клуб хотів пряму путівку в групу Лігу чемпіонів
Баскетбол Єврокубок
10:47
«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка

Головний тренер « Прометея » Ронен Гінзбург розповів прес-службі клубу про причини переходу команди з Ліги чемпіонів в Єврокубок.

 «Якщо все було б нормально, я би хотів залишитися в BCL. Раніше Єврокубок був значно кращим турніром, ніж Ліга чемпіонів. Зараз – просто краще, якщо ми говоримо про баскетбол. Нема сумнівів в прогресі Ліги чемпіонів. Якщо все нормально, ми грали б в BCL. Але ситуація така, що ми не граємо вдома – тобто, не граємо в Суперлізі, і ніхто не пообіцяв нам або федерації прямого місця до регулярного сезону ЛЧ.

Не хочу вживати слово «скандал», але це як мінімум нечесно по відношенню до нас. Тому що останнім часом Україна демонструвала гарні результати, вони бачили, що «Прометей» – серйозний клуб, і вони мали віддати нам місце в групі одразу. Цього не сталося. Уявімо: ми граємо кваліфікацію, в ній ми бачимо 4 дуже сильних команди, такі як «Бамберг», «Тофаш», «Унікаха», і все зроблено для того, щоб в підсумку вони кваліфікувалися до сезону. Нам же місця в груповому етапі не дають.

Ми граємо в Латвії та Естонії, це не наш рідний чемпіонат, ми граємо 3 зустрічі кваліфікації, не долаємо її –  у той час як наші керівники вкладають великі гроші в клуб – і залишаємося грати лише в Латвії та, можливо, в Кубку Європи FIBA, але це не точно.

Як на мене, і цю думку поділяє президент клубу, в подібній ситуації зіграти 18 гарантованих матчів Єврокубку + плей-офф, та мати хоч і мізерний, але шанс на потрапляння до Євроліги – це краще для нас. Ми точно зіграємо багато хороших матчів, плюс ліга Латвії та Естонії – з професійної точки зору, це рішення, яке прийматиме для себе кожен адекватний тренер. Клуб його підтримав, тому що FIBA не дали нам нічого.

Навіть зараз я бачу, що румунський «Клуж» теж пішов цим шляхом. А вони теж мали гарний сезон, навіть краще за нас. І що? Мабуть тому, що румунська федерація не настільки сильна, як інші, вони теж не отримали нічого від FIBA. І навіть без війни вирішили змінити турнір. Гадаю, ця опція не була кращою для нас, і сподіваюся, що одного дня ми таки повернемося до BCL. Але зараз ми пішли таким шляхом».

Нагадаємо, раніше « Прометей » дізнався своїх суперників в Єврокубку.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Прометей Ронен Гінзбург

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Баскетбол Єврокубок
11:06
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
Баскетбол Суперліга
10 липня 09:57
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Баскетбол Єврокубки
08 липня 16:28
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
Баскетбол Єврокубки
08 липня 15:57
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Баскетбол Суперліга
01 липня 15:24
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Баскетбол Суперліга
30 червня 14:24

Новини: Баскетбол

Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Гінгзбург: «У президента завжди одна й та сама мета – Євроліга»
Єврокубок
11:06
«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка
«У FIBA не дали нам нічого». Гінзбург розповів про відхід «Прометея» в Єврокубка
Єврокубок
10:47
Екс-лідер «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» став гравцем «Скоп' »
Екс-лідер «Київ-Баскета» та «Запоріжжя» став гравцем «Скоп' »
В Європі
10 липня 10:56
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
«Прометей» підписав контракт з учасником Олімпійських ігор в Токіо-2020
Суперліга
10 липня 09:57
Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті
Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті
Збірна України
09 липня 19:02
Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»
Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»
Збірна України
09 липня 17:54
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Єврокубки
08 липня 16:28
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
Єврокубки
08 липня 15:57
Багатскіс може знову очолити «Будівельник»
Багатскіс може знову очолити «Будівельник»
Суперліга
08 липня 14:25
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини