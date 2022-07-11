Гінзбург: «Головна проблема Санона – це потенціал»

Ронен Гінзбург / Фото: Прометей

Головний тренер «Прометея»розповів про перспективи новачків клубу –та

Щодо СанОна. Його головна проблема, як ви сказали – це потенціал. Я буду казати про це вголос, і мені все одно, почує він це чи ні. Справді, головна його проблема – занадто великий потенціал. Але він дійсно його має. Утім, він має зрозуміти: ігри виграються командою, разом, і тільки тоді він досягне успіхів. Неможна фокусуватися лише на собі. Про це ми з ним вже говорили. Якщо він почне фокусуватися на перемогах, він виросте в дуже сильного гравця.

Я бачив багато таких гравців як СанОн у минулому – коли всі навколо кажуть про твій потенціал. Утім, за 5-7 років кажуть все про інше – як ти проґавив власну кар’єру. Для нього саме час зробити крок вперед, в першу чергу, ментально. Я справді хотів його минулого сезону, зараз я теж наполягав на тому, щоб ми зробили йому пропозицію. Він дійсно талановитий, про що ви вже казали, але зараз він на тому етапі кар’єри, коли треба зрозуміти: в баскетбол грають командно, в баскетболі грають на перемогу. Коли будуть перемоги у команди – буде успіх і в нього самого. Якщо він буде робити все сам, він ніколи нічого не досягне.

Звісно, йому треба додати в певних професійних речах, але база в нього є. Сподіваюся, в нас вийде, я дуже вірю в нього. Час покаже».