Гінзбург розповів, чи виступатиме «Прометей» в Україні

Спеціаліст розуміє, що підготовка команди буде не найкращою

Фото: prometeybc.com

Головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург заявив, що команда гратиме в Україні, якщо чемпіонат буде проводитися.



Та ще ж мабуть буде чемпіонат України. Якщо він буде, звісно. Наскільки я знаю, «Прометей» має виставити команду на Суперлігу, якщо вона таки стартує. Що ви думаєте чи навіть знаєте з цього приводу?

А ви самі знаєте, як це буде виглядати?

Є певні ідеї, але це ж все неофіційно...

Я про це і кажу. Будь-що може статися наступної хвилини. Звісно, якщо в Україні буде національний чемпіонат, «Прометей» буде в ньому грати. Де, як – побачимо, коли настане час. Сподіваюся, в Україні скоро настане мир, і все зміниться на краще. Звісно, ми знайдемо шлях грати в Україні. Але зараз – це питання значно більше, ніж наш клуб та ми.

Коли почнеться підготовка команди до сезону? Це цікавить тому, що літо незвичне – є чемпіонат Європи, як для вас, як тренера збірної Чехії, так і для українських гравців. Які плани?

До речі, це питання дуже поєднується з вашим попереднім з приводу зміни єврокубкового турніру для нас.

Тому що в BCL кваліфікація вже за три дні після завершення Євробаскету, так.

Саме так. У нас приблизно 6 гравців збірної України, я треную Чехію, Джиан Клавелл гратиме за Пуерто-Ріко, можливо підпишемо ще когось. Грати кваліфікацію після 3-4 тренувань в повному складі – дуже важко.

Ми почнемо трошки пізніше за інших. Ті, хто не поїдуть до збірної, розпочнуть 23-25 серпня. Збірники та я доєднаються до команди як тільки-но завершать виступи на Євробаскеті. Це не ідеальна ситуація, але я вже стикався з таким, коли очолював Німбурк. Звісно, в нас не буде традиційних 6-7 тижнів на підготовку до сезону – буде 2-3. Будемо йти від дня до дня. На початку, звісно, все не буде ідеально, але маю сподівання, що ми будуємо сильну команду і подолаємо усі проблеми.

Гінзбург також заявив, що мета президента «Прометея» – виступ в Євролізі.