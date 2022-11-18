«Здавалося, що граємо у кімнаті для куріння». У «Будівельнику» розповіли про специфічність матчів Балканської ліги
Головний тренер «Будівельника» розповів, коли Близнюк повернеться на майданчик
Очікується, що форвард зіграє з «Калевом»
Фото: БК Будівельник
Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов розповів пресслужбі клубу, коли очікується повернення на майданчик Богдана Близнюка:
Він два з гаком тижні займався по індивідуальній програмі, лікував свою спину. У нього дійсно серйозна травма спини. Що стосується того, що його сьогодні не було, причина інша. Він останні 5 днів працював у загальній групі, відпрацював півциклу. Він був готовий їхати, але, на жаль, у нас ж проблеми з документами, саме по Богдану. З рештою вирішили, а по Близнюку ще залишилися. Я сподіваюся, що до наступної гри все буде нормально.
Звичайно, нам важко без Богдана, але за решту хлопців я радий. Вдалося дати пограти українській п’ятірці майже чверть. Так, з помилками, але вони мають у цій лізі отримувати ігрову практику. Тому всіх похвалив. Позитивні емоції напередодні матчу з «Калевом» нам дуже потрібні, продовжуємо серйозно працювати.
Нагадаємо, що у наступному матчі кияни зіграють з «Калевом» у Кубку Європи FIBA.
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