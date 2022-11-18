Головний тренер «Будівельника» розповів, коли Близнюк повернеться на майданчик

Фото: БК Будівельник

Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов розповів пресслужбі клубу, коли очікується повернення на майданчик Богдана Близнюка:



Звичайно, нам важко без Богдана, але за решту хлопців я радий. Вдалося дати пограти українській п’ятірці майже чверть. Так, з помилками, але вони мають у цій лізі отримувати ігрову практику. Тому всіх похвалив. Позитивні емоції напередодні матчу з «Калевом» нам дуже потрібні, продовжуємо серйозно працювати.