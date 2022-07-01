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Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки

Українці атакували до останніх секунд
Баскетбол Збірна України
23:00
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки

Чоловіча збірна України з баскетболу обіграла команду Грузії у відборі на чемпіонат світу (79:66).

З фінальною сиреною на паркеті почалася штовханина, грузини намагалися дістатися до нашого головного тренера Айнарса Багатскіса.

Він за 9,9 секунди до кінця гри вирішив взяти тайм-аут. Це ненормальна практика в баскетболі, коли доля матчу вже вирішена. Грузини від цього розізлилися. Однак на прес-конференції латвієць пояснив своє рішення і відповів суперникам. Його цитує Олександр Прошута:

«У баскетболі всяке може трапитися. Може статися закрутка на чотири команди, в якій будемо ми і Грузія. Саме цей момент ми намагалися передбачити. Ми не влучили, на жаль. Якщо нам потім не вистачить одного очка, то хто буде винен? Звісно ж, я. Саме для цього ми намагалися забити наприкінці.

Я знаю правила. Я знаю кодекс гри. Знаю, що не можна брати хвилину, щоб принизити суперника. Але тут турнір ще не закінчений, може бути всяке.

А якщо грузини та їхні зірки чимось незадоволені... Ну, їм треба тоді трохи попуститись. Книжку почитати чи...»

Багатскіс мав на увазі, що наша команда прораховувала варіанти, коли б набрала однакову кількість залікових балів з іншими суперниками. Також варто відзначити, що результати цих матчів будуть враховуватися і на другому етапі відбору.

Однак, окрім цього, у грузинів є питання з приводу жесту Багатскіса після фінальної сирени. Деякі вболівальники вважають, що він продемонстрував жест по лікоть, але, насправді, зі спини визначити було складно:

Сергій Лук'яненко
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Айнарс Багатскіс

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