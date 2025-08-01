Олег Гончар

Комісіонер НБА Адам Сільвер 30 липня в Парижі зустрівся з керівниками Реала (Мадрид) для обговорення створення нової європейської баскетбольної ліги, повідомляє The Athletic.

Разом із заступником Марком Татумом і директором НБА по Європі та Близькому Сходу Джорджем Айвазоглу, Сільвер провів переговори щодо залучення Реала до проєкту NBA Europe.

Клуб, чий бюджет у 2024/25 становить 45 млн доларів, є привабливим партнером завдяки 11 титулам Євроліги та фінансовій підтримці футбольного Реала.

Ліцензія Реала в Євролізі закінчується в 2026 році, і його перехід може спонукати інші клуби, такі як Барселона, АСВЕЛ і Фенербахче, приєднатися до НБА.

Сільвер також зустрівся з Катарським інвестиційним управлінням (QIA), власником ПСЖ, для створення нової баскетбольної команди в Парижі, яка конкуруватиме з БК Париж.

Переговори з Альбою (Берлін) і турецьким Галатасараєм уже відбулися, а в Лондоні Сільвер обговорив проєкт із прем’єр-міністром Кіром Стармером і фінансовими групами CVC, RedBird і KKR.

Планується ліга з 16 командами, включаючи 12 постійних і 4 кваліфікаційні слоти.

Рейтинг сили команд НБА.