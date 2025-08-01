Оклахома — лідер, Юта — остання: ESPN оновив рейтинг сили команд НБА
Команди українців Шульги та Михайлюка в другій половині таблиці
близько 2 годин тому
ESPN опублікував рейтинг сили команд НБА на сезон 2025/26 після драфту та трансферів.
Лідером став чинний чемпіон Оклахома-Сіті Тандер, а Бостон Максима Шульги та Юта Святослава Михайлюка опинилися далеко один від одного в рейтингу.
Зіркові Лейкерс з Лукою Дончичем і Леброном Джеймсом посіли лише 10-те місце.
Бостон 23-річного Шульги знаходиться на 17-му місці через травми Тейтума та невдачі в минулому плей-оф. Максим гратиме здебільшого за їх фарм-клуб.
Юта Михайлюка наразі посідає 30 місце.
Рейтинг сили команд НБА за версією ESPN:
- Оклахома-Сіті Тандер
- Х’юстон Рокетс
- Денвер Наггетс
- Клівленд Кавальєрс
- Нью-Йорк Нікс
- Міннесота Тімбервулвз
- Лос-Анджелес Кліпперс
- Орландо Меджик
- Голден Стейт Ворріорз
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Детройт Пістонс
- Атланта Хоукс
- Даллас Маверікс
- Мілвокі Бакс
- Мемфіс Гріззліз
- Сан-Антоніо Сперс
- Бостон Селтікс
- Філадельфія Сіксерс
- Маямі Хіт
- Індіана Пейсерз
- Портленд Трейл Блейзерс
- Сакраменто Кінгз
- Чикаго Буллз
- Торонто Репторс
- Фінікс Санз
- Нью-Орлеан Пеліканс
- Шарлотт Хорнетс
- Бруклін Нетс
- Вашингтон Візардс
- Юта Джаз