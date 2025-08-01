Олег Гончар

ESPN опублікував рейтинг сили команд НБА на сезон 2025/26 після драфту та трансферів.

Лідером став чинний чемпіон Оклахома-Сіті Тандер, а Бостон Максима Шульги та Юта Святослава Михайлюка опинилися далеко один від одного в рейтингу.

Зіркові Лейкерс з Лукою Дончичем і Леброном Джеймсом посіли лише 10-те місце.

Бостон 23-річного Шульги знаходиться на 17-му місці через травми Тейтума та невдачі в минулому плей-оф. Максим гратиме здебільшого за їх фарм-клуб.

Юта Михайлюка наразі посідає 30 місце.

Рейтинг сили команд НБА за версією ESPN: