Голден Стейт в новому сезоні встановлять історичний рекорд НБА за віком гравців
Четверо гравців стартової п'ятІрки будуть з категорії 35+
близько 3 годин тому
Голден Стейт Ворріорз в новому сезоні стануть першою командою в історії НБА, чий стартовий склад включатиме чотирьох гравців віком 35+ років.
В стартовій п'ятірці гратимуть Стефен Каррі (37), Дреймонд Грін (35), Джиммі Батлер (35) та Ел Хорфорд (39).
«Ми будемо трохи іншими. Думаю, нам вдасться краще розтягувати майданчик, ніж будь-коли з тих пір, як я тут».
Керр зазначив, що за 12 років роботи з командою не бачив такого складу. Новий склад дозволить краще розтягувати майданчик в атаці, зберігаючи фірмовий стиль Ворріорз із рухом м’яча та динамікою. Однак гра на позиції центрового зміниться через прихід Хорфорда, який замінить Кевіна Луні. Керр визнав, що команда сумуватиме за заслонами та підбираннями Луні, але нова опція на «п’ятірці» змінить підхід до гри.
Нагадаємо, наступного сезону в команду повернеться брат Стефа Каррі Сет Каррі.