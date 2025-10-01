Голден Стейт возз'єднає братів Каррі
Молодший брат Стефа уклав однорічну угоду
Стеф та Сет Каррі
Захисник і вільний агент Сет Каррі підписав однорічний контракт із Голден Стейт Ворріорз, повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Минулого сезону 35-річний Каррі виступав за Шарлотт Горнетс, набираючи в середньому 6,5 очка за гру з реалізацією 47,8% кидків із гри та 45,6% триочкових.
Сет є молодшим братом лідера Ворріорз Стефа Каррі. Він уже грав за «Голден Стейт» у 2016–2018 роках, здобувши титул НБА у 2018-му.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, але контракт розрахований на один рік.
