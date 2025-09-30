Шульга вибрав собі новий ігровий номер у Бостоні
Під час Літньої ліги 23-річний українець виступав під іншими цифрами
близько 9 годин тому
Максим Шульга / Фото - Facebook
Український атакуючий захичник Максим Шульга змінив свій ігровий номер у Бостоні напередодні старту сезону-25/26.
Під час Літньої ліги 23-річний українець виступав під номером 29. Перед стартом сезону він взяв собі 44-й номер.
Раніше була інформація, що Шульга виступатиме за фарм-клуб Бостона в G-лізі.
Максим був задрафтований Бостоном під 57-м загальним номером.
Раніше стали відомі подробиці контракту Шульги з Бостоном.