Володимир Кириченко

Український атакуючий захичник Максим Шульга змінив свій ігровий номер у Бостоні напередодні старту сезону-25/26.

Під час Літньої ліги 23-річний українець виступав під номером 29. Перед стартом сезону він взяв собі 44-й номер.

Раніше була інформація, що Шульга виступатиме за фарм-клуб Бостона в G-лізі.

Максим був задрафтований Бостоном під 57-м загальним номером.

Раніше стали відомі подробиці контракту Шульги з Бостоном.