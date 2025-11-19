Головний тренер жіночої команди України з баскетболу Євген Мурзін прокоментував ФБУ виступ підопічних у першому вікні першого раунду кваліфікації Євробаскета-2027:

Позаду три гри, в яких у нас дві перемоги (над Чорногорією та Азербайджаном) та поразка проти Болгарії. Ми могли зіграти краще – попереду аналіз та розбір цих матчів. Багато молодих дівчат зараз у складі збірної отримали досвід і додали енергії. Дякую всім дівчатам за віддачу та бажаю гарного сезону в клубах та перемог.

Хочу сказати слова підтримки Даші Дубнюк. Любимо тебе та бажаємо якнайскоріше повернутися до гри.