Центрова збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле поділилася думками про перемогу над національною командою Азербайджану та виступом у першому ігровому вікні. Слова баскетболістки наводить ФБУ:

Я дуже рада, що ми дали змогу зіграти молодим баскетболісткам. Тренеру треба було подивитися на цих гравчинь в ігровому ритмі, побачити, хто на що здатен. Сьогодні був такий шанс, тому все вдалося, як ми і планували.

Але за підсумком ігрового вікна є трошки гіркого присмаку, тому що поразка від Болгарії була дуже болісною. Ми не розраховувати, що гра пройде таким чином. Але в нас ще буде шанс зіграти проти них на виїзді, тому будемо боротися наступного разу і зробимо висновки з матчу, який ми програли.

Ми дуже вдячні вболівальникам і особливо військовим, які приходять підтримати нас в Ризі. Дякуємо їм, за те що можемо грати в баскетбол за збірну, дякуємо їм за підтримку. Навіть якщо на матчі буде дві-три людини, ми все одно завжди їм будемо раді і намагатимемося зробити все найкраще.