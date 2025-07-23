Головний тренер жіночої команди України з баскетболу Євген Мурзін в інтерв’ю ФБУ оцінив жереб «синьо-жовтих» у кваліфікації Євробаскета-2027:

Робочий варіант жеребкування. Чорногорія та Болгарія були всередині за рейтингом в першому та третьому кошику відповідно при жеребкуванні, тому могло бути і краще, і гірше. Нормальний жереб, маємо боротись і битись.

Чорногорія буде фаворитом групи. Це міцна європейська збірна, яка грає в командний баскетбол. Вони грали на восьми чемпіонатах Європи поспіль, в тому числі на Євробаскеті-2025. Там програли всі три матчі, в тому числі знайомій нам Португалії. Але на чемпіонаті Європи Чорногорія грала без свого лідера натуралізованої американки з WNBA Наташі Мек. Невідомо, чи буде вона за них грати у відборі на Євробаскет-2027 чи вони натуралізують когось іншого.

Болгарія у минулому відборі двічі обіграла Угорщину. По результатам матчів на рівних грала у всіх іграх кваліфікації. Азербайджан ніхто теж не скидає з рахунків, в останній час там багато приділяють уваги спорту, вкладають гроші в тому числі в баскетбол. Будемо вивчати суперників, готуватись до них.

Багато залежить від того, який склад ми зберемо, в які клуби в це міжсезоння підпишуться дівчата і які ролі у них будуть в командах. Сподіваюсь, що всі матимуть ігрову практику і наберуть форму до стартових матчів кваліфікації.

Спробуємо зібрати найкращий склад з можливих, в тому числі розраховуємо на гравчинь NCAA Катерину Коваль, Дар'ю Бірюк, Євгенію Путру, яка теж переїхала в США. Плануємо спробувати в збірній Катерину Діке, яка в США поїхала ще минулого літа. Будемо працювати, щоб восени вони приїхали до національної команди.

В минулому відборі ми почали процес омолодження збірної. Молоді дівчата відчули, що таке гра за національну збірну, тому вірю, що вони восени будуть виглядати достойно. Звичайно, розраховую на досвідчених наших гравчинь. Новий формат відбору передбачає по три матчі у кожному міжнародному вікні, а значить нам треба мати глибокий склад, свою роль отримає кожна баскетболістка.