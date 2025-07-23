Збірна України отримала суперників у відборі на Євробаскет-2027
У першому раунді відбору українки зіграють з національними командами Чорногорії, Болгарії та Азербайджану
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Жіноча команда України з баскетболу отримала суперників у першому раунді кваліфікації чемпіонату Європи-2027.
«Синьо-жовті» потрапили до групи E, де зустрінуться зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану. По три матчі відбудуться у двох ігрових вікнах – 9-19 листопада 2025 року та 8-18 березня 2026 року. До другого раунду відбору вийдуть дві найкращі команди квартетів а також 3 найкращі команди, які посіли у групах треті місця.
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