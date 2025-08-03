Олег Гончар

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс повідомив, що жоден з гравців НБА, яких було викликано на літні матчі, вирішив не приїздити в національну команду.

Тренер нагадав, що влітку в свої збірні поїдуть зірки НБА, такі як Лука Дончич, Крістапс Порзінгіс, Нікола Йокич.

«Великі баскетбольні імена Дончич, Порзінгіс, Йокич — вони їдуть у збірні і пишаються захищати кольори національної команди. У нас такого немає, нам цього не вистачає. Хочу процитувати тренера збірної Латвії, який сказав цікаву фразу декілька днів тому. Грати за національну збірну, зокрема за збірну України, це має бути як ходити в церкву — треба знімати капелюха, коли заходиш та буди вдячним за все, що ти маєш. Ось що, як на мене, має означати гра за збірну. Але ми маємо те, що ми маємо. Знову я маю сказати, про те що я знімаю капелюха перед гравцями, які зараз у команді. Вони бʼються та віддаються за національну команду. Наші гравці з-за океану до збірної вже не приєднаються». Айнарс Багатскіс

Зазначимо, що українські гравці на відміну від Дончича, або Йокича, не є зірками НБА та більшість часу проводять на лаві запасних, а кількість набраних ними очок викликає лише посмішку. В час, коли Україна переживає важкі часи, очікувалося, що вони зможуть знайти час допомогти національній команді. Однак, з тих чи інших причин, вони готуватимуться все літо до стабільного місця на лавці запасних наступного сезону.

Поки так звані зірки українського баскетболу не їдуть в збірну, баскетболіст команди Словенії Лука Дончич підписав новий контракт з Лейкерс на 165 млн доларів.