Олег Гончар

Вік Грусбек, багаторічний керуючий Бостон Селтікс, покине свою посаду після завершення угоди з продажу клубу за 6,1 мільярда доларів компанії Symphony Technology Group. Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Спочатку планувалося, що Грусбек залишиться на посаді до 2028 року, однак Білл Чісхолм, керуючий партнер Symphony Technology Group, перебере обов’язки керуючого вже з наступного сезону. Грусбек збереже посаду CEO та роль альтернативного керуючого.

Сім’я Грусбеків придбала «Селтікс» у 2002 році за 360 мільйонів доларів. За час їхнього володіння клуб виграв два титули НБА — у 2008 та 2024 роках. Продаж клубу, оголошений у березні 2025 року, став рекордним для спортивних франшиз Північної Америки.

Нагадаємо, Бостон шокував всіх, скоротивши за 20 днів витрати на зарплати на $301 млн.