Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»
Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»
Розігруючий продовжив контракт з клубом ще на один сезон
Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг скористався опцією в чинній угоді і продовжив контракт з клубом ще на один сезон.
«Нормальні люди роблять так, щоб світ просто існував, але ті, хто насмілюються бути іншими, ведуть нас в майбутнє. Я прийняв рішення залишитися в «Нетс». Зустрінемося восени».
Without the ability to find a sign - and - trade deal, Kyrie Irving plans to exercise his $ 36M player option for next season and return to the Nets, sources confirm. https://t.co/ShNgQETZpy— Adrian Wojnarowski ( @wojespn ) June 27, 2022
Кайрі Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна».
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