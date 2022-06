Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»

Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг скористався опцією в чинній угоді і продовжив контракт з клубом ще на один сезон.

Without the ability to find a sign - and - trade deal, Kyrie Irving plans to exercise his $ 36M player option for next season and return to the Nets, sources confirm. https://t.co/ShNgQETZpy