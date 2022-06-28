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Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»

Розігруючий продовжив контракт з клубом ще на один сезон
Баскетбол НБА
09:40
Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»

Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг скористався опцією в чинній угоді і продовжив контракт з клубом ще на один сезон.

«Нормальні люди роблять так, щоб світ просто існував, але ті, хто насмілюються бути іншими, ведуть нас в майбутнє. Я прийняв рішення залишитися в «Нетс». Зустрінемося восени».

Кайрі Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна».

Рене Тер Велде
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Кайрі Ірвінг Бруклін Нетс

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