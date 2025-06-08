Jay-Z поставив $1 млн на перемогу Оклахоми у фіналі НБА

У разі виграшу ставка принесе реперу понад $3 млн

близько 13 годин тому

Jay-Z
Jay-Z
Олег Гончар

Олег Гончар

Американський репер Jay-Z зробив ставку в $1 млн на перемогу Оклахома-Сіті Тандер над Індіана Пейсерс у фіналі НБА, повідомляє TMZ Sports.

Репер та продюсер вірить, що Оклахома завершить серію за п’ять матчів.

Зазначимо, що парі укладено через Fanatics Sportsbook, яку очолює друг репера Майкл Рубін.

У разі успіху Jay-Z отримає $3,3 млн, включно з $2,3 млн чистого прибутку.

Фінал розпочався з перемоги Індіани (111:110) у першому матчі.

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