Jay-Z поставив $1 млн на перемогу Оклахоми у фіналі НБА
У разі виграшу ставка принесе реперу понад $3 млн
близько 13 годин тому
Jay-Z
Американський репер Jay-Z зробив ставку в $1 млн на перемогу Оклахома-Сіті Тандер над Індіана Пейсерс у фіналі НБА, повідомляє TMZ Sports.
Репер та продюсер вірить, що Оклахома завершить серію за п’ять матчів.
Зазначимо, що парі укладено через Fanatics Sportsbook, яку очолює друг репера Майкл Рубін.
У разі успіху Jay-Z отримає $3,3 млн, включно з $2,3 млн чистого прибутку.
Фінал розпочався з перемоги Індіани (111:110) у першому матчі.