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Каррі – неймовірний. «Голден Стейт Ворріорз» стали новими чемпіонами НБА

«Бостон» не зміг перевести серію в сьомий матч
Баскетбол НБА
07:45
Каррі – неймовірний. «Голден Стейт Ворріорз» стали новими чемпіонами НБА
Фото: nba.com

«Голден Стейт» виграли у шостому матчі фінальної серії НБА у «Бостона» та стали новими чемпіонами ліги.

Для «Ворріорз» титул став сьомим в історії – до цього колектив ставав найкращим у 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, та 2018 роках. Для Стефа Каррі, Стіва Керра, Клея Томпсона та Дреймонда Гріна це четвертий трофей після домінації у середині минулого десятиріччя.

НБА. Фінальна серія

«Бостон» – «Голден Стейт» 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27) Рахунок у серії – 2:4

«Бостон»: Браун (34 + 7 підбирань + 5 втрат), Хорфорд (19 + 14 підбирань), Тейтум (13 + 7 передач + 5 втрат), Р. Вільямс (10 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Смарт (9 + 9 передач) – старт; Г. Вільямс (3), Уайт (2).

«Голден Стейт»: Каррі (34 + 7 підбирань + 7 передач), Віггінс (18), Томпсон (12), Грін (12 + 12 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Портер (6) – старт; Пул (15), Пейтон ІІ (6).

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Голден Стейт Уорріорз Бостон Селтікс

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