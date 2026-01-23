Олег Гончар

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі в матчі проти Даллас Маверікс (115:123) виконав 15 триочкових спроб, з яких 8 реалізував, набравши 38 очок.

Перед грою на його рахунку було 9992 спроби. Позначку в 10 000 Каррі подолав у першій половині матчу. Наразі в нього 10 007 спроб.

Каррі вже утримує рекорд ліги за кількістю влучних триочкових — 4222. У поточному сезоні 38-річний захисник в середньому набирає 27,4 очка, 4,9 передачі та 3,7 підбирання за 36 матчів.