Сан-Антоніо обіграв Юту Михайлюка, Лейкерс не змогли вийти переможцями в дербі з Кліпперс
Філадельфія в овертаймі дотиснула Х'юстон
близько 1 години тому
23 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися вісім матчів.
Кліпперс обіграли Лейкерс, незважаючи на 32 очки, 11 підбирань і 8 передач Луки Дончича.
Філадельфія впоралася з Х'юстоном (128:122, ОТ) завдяки трипл-даблу Джоела Ембіїда.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Денвер 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)
Орландо – Шарлотт 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)
Філадельфія – Х'юстон 128:122 OT (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7)
Даллас – Голден Стейт 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)
Міннесота – Чикаго 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)
Юта – Сан-Антоніо 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)
Кліпперс – Лейкерс 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)
Портленд – Маямі 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)
Поділитись