Ніхто і не сумнівався. Каррі – MVP фіналу НБА
Каррі: «У наступному сезоні ми можемо стати ще краще»
Лідер «Голден Стейт» націлений виграти другий поспіль чемпіонський титул НБА
Розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі заявив, що в новому сезоні його команда може стати ще сильніше і виграти другий поспіль чемпіонський титул НБА.
Каррі цитує ESPN:
«Я сказав молодим хлопцям, які сьогодні стояли на подіумі, що це тільки початок. Як не дивно, але в наступному сезоні ми можемо стати ще краще. Вважаю, у нас є всі шанси повторити це».
Стефен Каррі вперше в кар'єрі визнаний MVP фіналу НБА.
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