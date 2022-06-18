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Каррі: «У наступному сезоні ми можемо стати ще краще»

Лідер «Голден Стейт» націлений виграти другий поспіль чемпіонський титул НБА
Баскетбол НБА
19:00
Каррі: «У наступному сезоні ми можемо стати ще краще»

Розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі заявив, що в новому сезоні його команда може стати ще сильніше і виграти другий поспіль чемпіонський титул НБА.

Каррі цитує ESPN:

«Я сказав молодим хлопцям, які сьогодні стояли на подіумі, що це тільки початок. Як не дивно, але в наступному сезоні ми можемо стати ще краще. Вважаю, у нас є всі шанси повторити це».

Стефен Каррі вперше в кар'єрі визнаний MVP фіналу НБА.

Рене Тер Велде
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Стефен Каррі Голден Стейт Уорріорз

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