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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Ніхто і не сумнівався. Каррі – MVP фіналу НБА

Стеф виграв з «Ворріорз» четвертий титул
Баскетбол НБА
09:05
Ніхто і не сумнівався. Каррі – MVP фіналу НБА
Фото: NBA

Розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі вперше в кар’єрі визнаний MVP фіналу НБА.

У шести матчах Стеф в середньому набирав 31,2 очка, 6 підбирань та 5 асистів. Відсоток реалізації з-за дуги склав 44%.

Нагадаємо, що «Ворріорз» завоювали чемпіонство НБА в шостому матчі з «Бостоном».

Олег Шумейко-молодший
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Стеф Каррі Голден Стейт Уорріорз

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