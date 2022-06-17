Каррі – неймовірний! «Голден Стейт Ворріорз» стали новими чемпіонами НБА
Ніхто і не сумнівався. Каррі – MVP фіналу НБА
Стеф виграв з «Ворріорз» четвертий титул
Фото: NBA
Розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі вперше в кар’єрі визнаний MVP фіналу НБА.
him. pic.twitter.com/1Z1LIIOyBF— Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022
У шести матчах Стеф в середньому набирав 31,2 очка, 6 підбирань та 5 асистів. Відсоток реалізації з-за дуги склав 44%.
Нагадаємо, що «Ворріорз» завоювали чемпіонство НБА в шостому матчі з «Бостоном».
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