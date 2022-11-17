Каррі в 11-й раз за кар'єру набрав більше 50 очок

Зірковий гравець також в 6-й раз набрав рівно півсотні балів після того як йому виповнилося 30 років

У матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Фінікса» зірковий розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі набрав 50 очок, повідомляє ESPN,



Каррі в програному виїзному матчі відіграв 36 хвилин, за які реалізував 17 з 28 кидків з гри (7 з 11 з-за дуги) і 9 з 9 з лінії. У його активі 9 підбирань і 6 передач.

Каррі після свого 30-річчя в шостий раз в кар'єрі набирав рівно 50 очок. За цим показником ветеранів він порівнявся з Майклом Джорданом і поступається лише Уілту Чемберлену – 7.

Також Каррі в 11-й раз в кар'єрі набрав 50+ очок в одному матчі.



