Кевін Дюрант, форвард Х’юстон Рокетс, провів свій перший матч у регулярному сезоні НБА за новий клуб. У грі проти Оклахома-Сіті Тандер (124:125, подвійний овертайм) 37-річний баскетболіст провів на майданчику 47 хвилин, набравши 23 очки, 9 підбирань та 3 передачі. Деталі його виступу доступні в спортивній картці вище.

Дюрант приєднався до Х’юстона в червні 2025 року після двох сезонів у Фінікс Санз, де в середньому за 62 матчі набирав 26,6 очка, 6,0 підбирання та 4,2 передачі.

З Рокетс у гравця підписана дворічна угода на 90 мільйонів доларів.