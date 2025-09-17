Олег Гончар

36-річний зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант поділився планами зіграти на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, повідомляє Clutch Points.

«Так, я б хотів поїхати, якщо залишатимусь собою. Я не хочу бути тим ветераном, якому скажуть: «Сядь на лавку й візьми п’яту золоту медаль». Кевін Дюрант

Дюрант — один із найуспішніших олімпійців США, який здобув чотири золоті медалі в Лондоні-2012, Ріо-2016, Токіо-2020, Парижі-2024.

У свої 36 років він залишається лідером Фінікса, набиравши минулого сезону 27,9 очка, 6 підбирань і 4,2 передачі за 36 хвилин на майданчику. На ОІ-2024 у Парижі він став найкращим бомбардиром збірної США — 13,8 очка за гру.

Олімпіада-2028 стане для Дюранта шансом увійти в історію як першого баскетболіста з п’ятьма золотими медалями.

Нагадаємо, легенда НБА назвав баскетболіста, який заслуговує звання GOAT.