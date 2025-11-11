Олег Гончар

Розігруючий Детройт Пістонс Кейд Каннінгем блиснув у драматичному матчі проти Вашингтон Візардс, принісши перемогу 137:135 в овертаймі.

24-річний перший номер драфту-2021 набрав 46 очок, 12 підбирань, 11 передач, 5 перехоплень і 2 блок-шоти. Він став лише другим гравцем в історії НБА, якому підкорилася статистика 40-10-10-5 в одному матчі — до нього таке вдавалося лише Майклу Джордану (1989 рік).

Каннінгем реалізував 17/28 з гри, 5/10 триочкових і 7/8 штрафних. У вирішальні хвилини овертайму він набрав 8 очок, включаючи ключовий кидок за 12 секунд до кінця. Детройт (9-2) одноосібно лідирує на Сході, вигравши 7-й матч поспіль. Візардс (4-6) програли третій раз у чотирьох іграх.

Каннінгем у сезоні набирає в середньому 25,8 очка, 8,2 передачі та 6,7 підбирання.