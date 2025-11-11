Михайлюк не допоміг Юті здобути перемогу над Міннесотою, Лейкерс обіграли Шарлотт
Віггінс в овертаймі приніс тріумф Маямі в матчі проти Клівленда
36 хвилин тому
11 листопада у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
38 очок та 12 підбирань Віктора Вембаньями допомогли Сан-Антоніо здолати Чикаго.
Маямі обіграв Клівленд в овертаймі завдяки данку Ендрю Віггінса за 0,4 секунди до завершення матчу.
Десмонд Бейн дальнім кидком під сирену приніс Орландо перемогу над Портлендом.
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Портленд 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)
Шарлотт – Лейкерс 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)
Детройт – Вашингтон 137:135 OT (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8)
Маямі – Клівленд 140:138 OT (25:30, 37:23, 39:39, 27:36, 12:10)
Чикаго – Сан-Антоніо 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)
Даллас – Мілвокі 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)
Юта – Міннесота 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)
Фінікс – Новий Орлеан 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26)
Кліпперс – Атланта 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)