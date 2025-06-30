Харден підпише новий контракт з Кліпперс на 81,5 млн доларів
Зірковий розігруючий залишився в Лос-Анджелесі, обравши нову угоду замість опції гравця зі старого контракту
близько 2 годин тому
Зірка Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден відмовився від опції гравця в попередньому контракті та уклав нову дворічну угоду з командою на суму 81,5 мільйона доларів, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Другий рік контракту включає опцію гравця та часткову гарантію, що дає 35-річному баскетболісту гнучкість у майбутньому рішенні.
У сезоні 2024/2025 рр. Харден демонстрував стабільну гру, набираючи в середньому 22,8 очка, 5,8 підбирання та 8,7 передачі за матч. Його внесок став ключовим для Кліпперс, які прагнуть посилити позиції в Західній конференції НБА.
Нова угода підтверджує відданість Хардена команді, де він залишається одним із лідерів поряд із Каваєм Леонардом і Полом Джорджем.
Нагадаємо, раніше захисник Лос-Анджелес Лейкерс Остін Рівз відхилив максимальний контракт на 89,2 млн доларів.
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