Олег Гончар

Захисник Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден провів неймовірний матч проти Бостон Селтікс у регулярному чемпіонаті НБА.

Харден набрав 37 очок (9/22 з гри, 5/11 триочкових), 7 підбирань і 8 передач, але Кліпперс програли 118:121.

Харден набрав 32 очки після перерви, наблизивши команду до камбеку з -24, але його триочковий з сиреню не залетів.

За перші 12 матчів сезону Харден записав 496 очок, підбирань і передач загалом — кращий результат для гравців 36+ у історії НБА. Він побив рекорд Леброна Джеймса (488), випередивши Каріма Абдул-Джаббара (470), Карла Мелоуна (454), Кевіна Дюранта (443) і Кобі Браянта (439).