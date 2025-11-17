Сан-Антоніо обіграло Сакраменто, Голден Стейт виграло у Нового Орлеана, перемога Юти
Портлент поступився Далласу, Орландо в овертаймі програло Х'юстону
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Кліпперс 121:118 (37:30, 26:19, 27:36, 31:33)
Бостон: Браун 33 + 13 підбирань, Прітчард 30, Уайт 22 + 7 підбирань + 9 передач, Кета 14 + 9 підбирань, Уолш 6 + 8 підбирань – старт; Гарза 13, Шайєрман 3, Саймонс 0, Майнотт 0, Хаузер 0.
Кліпперс: Харден 37 + 7 підбирань + 8 передач, Коллінз 17, Зубац 16 + 12 підбирань, Данн 6, Д. Джонс 5 – старт; Богданович 11, Сендерс 11, Батюм 6, Б. Лопес 5, Міллер 4.
Сан-Антоніо – Сакраменто 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25)
Сан-Антоніо: Фокс 28 + 11 передач, Барнс 20, Вассел 16 + 7 передач, Корнет 13 + 11 підбирань, Касл 4 – старт; К. Джонсон 14 + 12 підбирань, Шемпені 12, Сохан 11, Олінік 5 + 8 передач, Бійомбо 0, Брайан 0.
Сакраменто: Дерозан 27, Сабоніс 17 + 13 підбирань, Вестбрук 14 + 9 підбирань + 7 передач + 5 втрат, Лавін 8, Елліс 2 – старт; Шрьодер 22, Монк 16, Юбенкс 2, Кліффорд 1, Ачіува 1.
Вашингтон – Бруклін 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)
Вашингтон: Джордж 29, Макколлум 17, Міддлтон 14, Сарр 9, Кулібалі 6 – старт; Вітмор 6, Джонсон 6, Керрінгтон 5, Шемпені 4, Кісперт 4, Беглі 4, Вукчевич 2, Джонсон 0.
Бруклін: Портер 34 + 9 підбирань + 7 передач, Клекстон 17 + 8 підбирань + 7 передач + 4 блок-шоти, Клауні 12, Менн 10 + 7 підбирань, Демін 5 – старт; Мартін 20, З. Вільямс 13, Пауелл 6, Шарп 6, Вілсон 3, Етьєнн 3, Лідделл 0.
Х’юстон – Орландо 117:113 OT (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11)
Х’юстон: Дюрент 35 + 6 передач + 5 втрат, Шенгюн 30 + 12 підбирань + 8 передач + 5 втрат, Томпсон 12 + 10 підбирань, Sміт 10 + 10 підбирань, Окоги 1 – старт; Шеппард 16 + 7 підбирань, А. Холідей 10, Адамс 3 + 13 підбирань.
Орландо: Ф. Вагнер 29, Бейн 26, Блек 18, Картер 15 + 4 блок-шота, да Сілва 13 – старт; Ховард 5, Бітадзе 4, Айзек 3, Джонс 0.
Новий Орлеан – Голден Стейт 106:124 (28:44, 21:17, 22:24, 35:39)
Новий Орлеан: Мерфі 20 + 8 підбирань + 5 втрат, Фірс 17, Бей 11 + 7 підбирань, Квін 9 + 7 підбирань + 6 передач, Джонс 6 – старт; Альварадо 18, Макгауенс 8, Міссі 8 + 7 підбирань, Хоукінс 5, Маткович 4, Піві 0.
Голден Стейт: Муді 32, Батлер 18 + 10 передач + 6 втрат, Каррі 9, Річард 9 + 7 підбирань, Др. Грін 8 + 10 підбирань + 6 передач + 5 втрат – старт; Подземскі 19, Хілд 11, Хорфорд 6 + 6 передач, Пост 4 + 7 підбирань, Сантос 3, Спенсер 3, Джексон-Девіс 2, Пейтон II 0.
Даллас – Портленд 138:133 OT (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15)
Даллас: Вашингтон 21 + 7 підбирань + 5 втрат, Флегг 21 + 8 підбирань, Геффорд 20, Вільямс 15 + 6 передач, Крісті 14 – старт; Томпсон 19, Рассел 12 + 7 передач, Маршалл 9 + 9 підбирань, Сіссе 5, Лайвлі 2, Калеб Мартін 0.
Портленд: Шарп 36 + 6 передач, Авдія 29 + 7 передач, Грант 26, Клінган 16 + 11 підбирань, Камара 11 + 10 підбирань – старт; Мюррей 6, Р. Вільямс 6, Лав 2, Сіссоко 1, Рупер 0.
Фінікс – Атланта 122:124 (21:25, 37:32, 37:20, 27:47)
Фінікс: Брукс 34, Букер 27 + 7 передач + 5 втрат, Данн 12, Вільямс 8, О’Ніл 3 – старт; Гіллеспі 15 + 8 підбирань + 7 передач, Гудвін 14 + 7 підбирань, Ліверс 6, Річардс 3, Ігодаро 0.
Атланта: Оконгву 27, Александер-Уокер 26, Джонсон 25 + 10 підбирань + 7 передач + 5 втрат, Різаше 15, Деніелс 11 + 7 підбирань + 12 передач – старт; Ньюелл 8, Крейчі 7, Уоллес 5, Кеннард 0, Гуйє 0.
Юта – Чикаго 150:147 OT (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 9:9, 14:11)
Юта: Маркканен 47 + 7 підбирань, Джордж 33 + 6 передач, Михайлюк 10, Нуркич 5 + 14 підбирань, Бейлі 5 – старт; Коллієр 16 + 9 передач, Сенсабо 16, Лав 10 + 8 підбирань, Філіповські 8 + 9 підбирань, Вільямс 0.
Чикаго: Гідді 26 + 12 підбирань + 13 передач + 6 втрат, Вучевич 21 + 13 підбирань, Бузеліс 18, Хертер 6 + 8 підбирань, Окоро 5 – старт; Уайт 27 + 8 передач,