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Клей Томпсон визначився з клубом, в якому завершить кар'єру

Захисник «Голден Стейт» має намір виступати за команду до кінця
Баскетбол НБА
12:45
Клей Томпсон визначився з клубом, в якому завершить кар'єру

Атакуючий захисник «Голден Стейт» Клей Томпсон в подкасті The Volume заявив, що збирається виступати за команду до кінця професійної кар'єри.

«Я сказав Стіву Керру на подіумі NBA TV:« Слухай, я зроблю як Майкл Джордан. Я не буду грати ні за кого, крім Стіва ». Такий мій план. Було б дивним надіти форму іншої команди. Тому я просто вдячний за те, що перебуваю тут, за те, що ми тепер в одному ряду з «Лейкерс», «Селтікс» і «Буллз».

«Голден Стейт» став новим чемпіоном НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Голден Стейт Уорріорз Клей Томпсон

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