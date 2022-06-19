Клей Томпсон визначився з клубом, в якому завершить кар'єру

«Безстрашний»
20 червня 10:00
Атакуючий захисник «Голден Стейт» Клей Томпсон в подкасті The Volume заявив, що збирається виступати за команду до кінця професійної кар'єри.
«Я сказав Стіву Керру на подіумі NBA TV:« Слухай, я зроблю як Майкл Джордан. Я не буду грати ні за кого, крім Стіва ». Такий мій план. Було б дивним надіти форму іншої команди. Тому я просто вдячний за те, що перебуваю тут, за те, що ми тепер в одному ряду з «Лейкерс», «Селтікс» і «Буллз».
«Голден Стейт» став новим чемпіоном НБА.
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