Шульга уклав двосторонній контракт із Селтікс
Відомо, яку суму Максим заробить за наступний сезон
близько 1 години тому
Український захисник Максим Шульга підписав двосторонній контракт із Бостон Селтікс.
Про це свідчать дані реєстру підписань на офіційному сайті НБА.
Це означає, що у сезоні-2025/26 Максим заробить 636 435 доларів та зможе взяти участь максимум у 50 матчах регулярного сезону.
Нагадаємо, 23-річний баскетболіст, який останні два роки грав за університетську команду VCU, був задрафтований Бостоном під 57-м загальним номером.
В рамках Літньої ліги він зіграв в усіх 5 матчах, в середньому набираючи 5 очок, 1,6 підбирання, 3,8 передачі, 1,8 перехоплення та 0,6 втрати.
Відсоток влучань триочкових – 21,4, з гри – 24,1, штрафних – 72,7.
Раніше у Бостоні оцінили виступ українця Шульги у Літній лізі НБА.